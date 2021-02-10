Что-то скрывают? Украинцев взволновал инцидент в "радиоактивном" вагоне "Интерсити"

9 февраля один из пассажиров поезда "Интерсити" направления Киев-Харьков с дозиметром устроил скандал по поводу повышенного уровня радиации в вагоне номер 5.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ХС | Харьков.

Согласно предоставленным данным, поезд был остановлен в Миргороде, вызван наряд полиции и спасателей. После проведенных измерений уровня радиации спасатели не выявили никаких отклонений от нормы.

После чего поезд продолжил свое движение вместе с обратившим внимание на радиацию пассажиром.

Позднее выяснилось, что пассажир, который обнаружил превышение нормы радиации в 32 раза был снят с поезда.

Стоит отметить, что по словам пассажира, на поезде уровень гамма-излучения составлял 9,66 микрозиверта в час (безопасным является уровень до 0,3 мкЗв / ч).

"Когда я сел на поезд на свое место № 9 вагон № 5, то у меня в сумке начал работать дозы-метрический ТЕРРА-П, который начал фиксировать превышение гамма-излучения. После этого я по-чав ходить по вагону № 5 и вторым вагонам и проводить измерения, но превышен фон фик-сувався только в вагоне № 5 на местах от 20-го до первого - от 0,35 до 9,66 микрозивертов в час. Наибольшее превышение наблюдалось у 9 и 10 места. После этого я решил сообщить работников полиции и ДСНС, при этом на меня работники поезда вызвали полицию и сняли меня с поезда", - рассказал пассажир.

Мужчина сообщил о своих измерениях соседей, и на свое место больше не садился, другие пассажиры оставались на своих местах. Пока поезд доехал до Миргорода показатели датчика упали до 0,45-0,75 мкЗв / ч.

В Миргороде ГСЧС привлекла к измерению уровня радиации миргородское подразделение Полтавського областного лабораторного цента Минздрава. По предоставленным данным уровень радиации держался в пределах нормы - 25-27 микрорентген в час (при норме 30 микрорентген) ... При этом сотрудник Лабораторного центра отметил, что по сравнению с естественным фоном в вагоне уровень радиации превышен в два раза.

Так, был составлен акт о том, что следуя п. № 726 в вагоне № 5 пассажир нарушал дисциплину, вел себя неадекватно и говорил, что в вагоне радиация, чем нарушал общественный порядок. Примечательно, что ни один из пассажиров этот акт (как предполагается) не подписал.

В свою очередь в сети мнения разделились, одни пользователи смеялись с этой новости, а другие предлагали конспирологические теории.

Стоит напомнить, что масштабная авария произошла в ночь на субботу, 6 февраля, в районе железнодорожной станции Воскобойная в Днепропетровской области. Часть вагонов грузового поезда сошли с путей, блокировав движение по железной дороге.