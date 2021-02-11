Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики

В оккупированном Севастополе учительницу английского языка Наталью Ёлгину, преподававшую в школе №3 в классе, где учится сын губернатора Михаила Развозжаева, уволили и допросили после того, как она оставила комментарий в Instagram под публикацией губернатора.

Как пишет издание "Новая газета", преподавательница пожаловалась на зарплату в 12 000 рублей.

"Здравствуйте, уважаемый губернатор, почему у меня зп в школе 12 тыс. рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе", - написала Ёлгина на странице главы региона в Instagram.

После этого учительницу вызвала к себе директор школы и заставили написать заявление об увольнении. Женщину овинили в том, что она якобы изначально не хотела брать полную ставку. Кроме того, через несколько дней ее допросили силовики Центра "Э". После этого на Наталью Ёлгину посыпались оскорбления в Telegram-каналах.

Инцидент вызвал резонанс и получил широкую огласку. Уволенная учительница намерена оспорить свое увольнение в суде и привлечь обидчиков к ответственности за клевету.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в оккупированном Россией Крыму военнослужащий попал в реанимацию после обязательной прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".