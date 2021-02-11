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Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников

Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: glavcom.ua

Правоохранители Киевской области разоблачили преступную группировку лиц, которые за деньги помогали медикам-студентам успешно сдать экзамены.

Об этом сообщили в Фейсбуке Полиции Киевской области.

Работники Следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры под оперативным сопровождением Главного управления БКОП СБ Украины разоблачили мошенническую схему, связанную с составлением лицензированных экзаменов в двух медицинских вузах столицы.

Так, было установлено, что студенты-медики, которые хотели успешно сдать один из экзаменов "КРОК" обращались с просьбой к организатору мошеннической схемы, который рассказывал, что занимает административные должности в вузах и обладает широким кругом знакомств с должностными лицами Минздрава Украины и ГО "Центр тестирование", поэтому сможет за денежные средства "решить" их вопросы с успешной сдачей экзаменов и получением соответствующего сертификата. Стоимость такой услуги начиналась от 3000 долларов США.

Как это происходило?

Получив "заявку клиента", организатор через свои личные контакты с преподавателями и студентами, которые успешно учились или учатся в учебных заведениях медицинского направления, предлагал им за 500 долларов США сдать экзамен вместо клиента. Организатор мошеннической схемы вместе с двумя соучастниками получали оригиналы паспортов "клиентов", вносили в них изменения: переклеивал в паспорта фотографии лиц, сдавали экзамен вместо них. В дальнейшем подставной "студент-отличник" успешно составлял соответствующий экзамен, получал сертификат, дающий возможность продолжать дальнейшее обучение настоящего студента на медицинском факультете.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили и задокументировали 8 фактов сдачи экзамена подставными лицами с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Кроме того, выявлено более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешной сдаче экзаменов по указанное мошеннической схеме.

По данным фактам продолжается досудебное расследование, открытое по статье "мошенничество", и "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Стоит напомнить, что ранее, 8 февраля, в Одесском следственном изоляторе прошли обыски. Причина: трое заключенных, которые выманили у черниговской школьницы крупную денежную сумму.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Студенты, Медики, Врач.
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