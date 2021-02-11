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Четверг, 11.02.2021
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Житель Флориды заблудился в селе Днепропетровской области (фото, видео)

Житель Флориды заблудился в селе Днепропетровской области (фото, видео)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Американца, который застрял на бездорожье в Днепропетровской области, спасли спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня, 11-го февраля, в 10:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино близ села Новокалиновка Криничанского района, водитель легкового автомобиля застрял на заснеженной дороге", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что житель Флориды, который прилетел в Киев и на арендованном автомобиле выехал к знакомым из города Днепр. Но, навигатор указал неверную дорогу и турист заблудился. Затем, авто просто застряло в смеси снега, льда и грязи. Мужчине ничего не оставалось, как позвонить в украинскую Службу спасения.

Спасатели Криничанского района с помощью троса и лопат вытащили авто из ловушки, но легковушка проехала десять метров и снова застряла. 

Спасательная операция в Днепропетровской области 11.02.2021

Спасательная операция в Днепропетровской области 11.02.2021

Спасательная операция в Днепропетровской области 11.02.2021

Тогда чрезвычайники провели спасательную операцию еще раз и проследили, чтобы иностранец доехал до безопасной участка дороги.

К оказанию помощи привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГСЧС Днепропетровской области.

Как сообщалось, Украину уже несколько дней засыпает снегом. На дорогах гололед. Спасатели предупреждают о коллапсе на дорогах и просят украинцев не выезжать из дома на собственном транспорте. Движение грузовиков на автодорогах в ряде областей Украины ограничено для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и из соображений безопасности.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Днепропетровская область, ГСЧС.
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