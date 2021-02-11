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Посреди дороги провал 2,5 метра в глубину: в Киеве "устал" 60-летний коллектор (фото и видео)

Посреди дороги провал 2,5 метра в глубину: в Киеве "устал" 60-летний коллектор (фото и видео)
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф Telegram-канал Патрульной полиции Киева

На углу улиц Петропавловской и Захаровской в Подольском районе Киева произошел прорыв канализационного коллектора диаметром 500мм, вследствие чего произошел разлив стоков, и на проезжей части образовался провал размером 6х3м, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной госадминистрации со ссылкой на "Киевводоканал".

 "Авария локализована, сейчас проводятся работы по установке перекачки стоков. Движение транспорта по проезжей части ограничено, просим водителей учитывать это при построении маршрута", - говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

Вместе с тем, в соцсетях очевидцы происшествия опубликовали видео с места событий.

 

В "Киевводоканале" заверили, что водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет.

Согласно же данным с сервисов дорожного трафика в Киеве, в результате закрытия проезда по Петропавловской образовалась сильнейшая пробка по близлежащей ул.Телиги.

Карта Петропавловская-Телиги

Впрочем, ввиду "часа пик" в Киеве и неблагоприятных метеоусловий сложилась напряженная обстановка с дорожным трафиком в целом по столице.

Трафик на основных магистралях Киева

Как сообщалось, 11 февраля в Киеве прогнозировалось ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, на столицу обрушится сильный снегопад. В связи с этим власти города ограничили въезд грузовиков в Киев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Киев, Дорога, Провал, Петропавловская, Порыв, коллектро.
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