В элитном районе Киева произошел масштабный пожар: подробности (видео)

В ночь на 12 февраля в одном их элитных районов Киева - Конча-Заспе произошел пожар.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Согласно предоставленным данным причина пожара пока не установлена.

Количество пострадавших в результате инцидента уточняется.

Видео с места событий:

В свою очередь, данное происшествие не могло остаться без внимания соцсетей.

Многие пользователи радовались такому повороту событий.

Конча-Заспа — исторический район на юге Киева. Территория включает в себя поселки городского типа: Чапаевка, Плюты и Козин, леса и парки вдоль правого берега Днепра. На территории Конча-Заспы находятся санатории "Конча-Заспа", "Жовтень" и "Подснежник". В Конча-Заспе создана тренировочно-оздоровительная база (комплекс из множества футбольных полей, крытого футбольного манежа и 5-звездочного отеля для проживания футболистов) футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Общая площадь расположена вдоль Днепра и состоит в основном из леса, а его северная часть включает в себя Чапаевку (до 1920 Вита Литовская). Через Конча-Заспу проходит Столичное шоссе, вдоль которого расположены многочисленные дачи.

Стоит напомнить, что ранее, 6 февраля на продовольственном рынке расположенном на улице Чернобыльской 16/80, Святошинского района города Киева произошел пожар. Причина пока не установлена, обошлось без пострадавших.