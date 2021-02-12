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Хранилище и сейф открыли родными ключами: журналисты рассказали о скандальном ограблении VIP-отделения банка в Киеве

Хранилище и сейф открыли родными ключами: журналисты рассказали о скандальном ограблении VIP-отделения банка в Киеве
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В ночь на 24 мая 2020 в PREMIUM-отделении №838 в АО "УкрСиббанк" в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ограбление: банда грабителей очистила депозитарий - забрали деньги и драгоценности из 17-ти ящиков.

Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Согласно предоставленным данным, только в двух клиентов "УкрСиббанка", в ячейках хранилось девять миллионов гривен. В остальных сейфах люди держали небольшие суммы (по 3-5 тыс долларов, около 139 тыс грн).

Так, по информации источника OBOZREVATEL, речь может идти примерно о трех миллионах долларов (83,4 млн гривен - ред.), однако по ряду причин некоторые клиенты не заявляли в полицию о реальных суммах потерь.

Стоит отметить, что при осмотре места инцидента выяснилось, что хранилище и банковский сейф, были открыты родными банковскими ключами.

По предположению адвоката одного из клиентов, сотрудники банка в пятницу, за день до ограбления, закрыли в помещении преступников. Грабители могли там отсидеться целые сутки, а в ночь с субботы на воскресенье выключить сигнализацию и зайти в кабинет сотрудницы банка, в которой были ключи от хранилища и непосредственно сейфа.

При этом, клиенты VIP-отделения "УкрСиббанка", с которыми удалось поговорить журналистам OBOZREVATEL, считают, что надежды на то, что удастся узнать правду и найти преступников, очень мало.

По словам большинства пострадавших клиентов, "УкрСиббанк" не хочет общаться с ними. Некоторые даже обращались к председателю правления Лорана Дюпуш во Францию, чтобы разрешить ситуацию, которая сложилась, - но в ответ получили, по сути, отписку.

Стоит напомнить, что ранее, 17 января в Одессе, на проспекте Шевченко произошло крупное ограбление в банке "Восток". По предварительным данным, злоумышленники украли валюты в общей сумме на около 2,019 миллиона гривен.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Банк, Ограбление.
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