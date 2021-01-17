Вскрыли даже ячейки: в Одессе ограбили банк

В воскресенье, 17 января в Одессе, на проспекте Шевченко произошло крупное ограбление в банке "Восток": злоумышленниками было украдено валюты в общей сумме на около 2.019 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Телегам-канале Одесса Инфо.

Согласно предоставленным данным, преступниками было похищено 900 тысяч гривен, 30 тысяч долларов, 8 тысяч евро и 5 тысяч российских рублей.

При этом, правонарушители вскрыли ячейки депозитария.

Фото с места событий, отделение банка "Восток":

Стоит отметить, что ранее 24 декабря, в Оболонском районе Киева неизвестный взорвал помещение отделения ПриватБанка с целью ограбить терминал самообслуживания.

Напомним, еще в марте 2020 года в Харькове неизвестные взорвали банкомат, установленный на первом этаже жилого многоэтажного дома, и похитили деньги.