Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде

Сезонный "бизнес на снегу" организовали во Львове. Предприимчивые работники предлагают владельцам авто выкопать машины из снега за деньги

"Откопать машину, которую накрыл метровый слой снега - задача не из легких и под силу не всем. С этой непогодой во Львове возник новый бизнес - раскапывать авто за деньги. Объявления с таким предложением появилось в интернете. Такие заработки не только прибыльные, но и полезны - утверждают фитнес тренеры. Махать лопатой на свежем воздухе - даже лучше час занятий в спортзале", - сообщает ТСН.

Стоимость услуги начинается от 200 гривен. Цена колеблется в зависимости от сложности работы.

Ранее, Мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям города с просьбой помочь с уборкой снега. Он сообщил, что в понедельник, 8 февраля. 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку, и попросил поддержать это начинание.

В тот же день, вечером во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.