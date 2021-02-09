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Пассажиры тушили снежками: во Львове загорелся трамвай (видео)

Пассажиры тушили снежками: во Львове загорелся трамвай (видео)
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: tsn.ua

Вечером 8 февралям во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Так, согласно предоставленным данным, в центре Львова загорелся вагон трамвая.

Со слов очевидцев, пассажиры и водитель успели покинуть салон, поэтому никто не пострадал.

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При этом, до приезда спасателей, по информации свидетелей, люди боролись с пламенем с помощью снега, но безрезультатно.

В свою очередь, пожарные преодолели пожар за считанные минуты.

Видео сюжета ТСН с места событий:

Стоит напомнить, что ранее в сеть попали видео огромных очередей на троллейбусы в столице, которые возникли в результате непогоды, парализовавшей движение транспорта в столице.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Пожар, Львов, Снег, Трамвай.
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