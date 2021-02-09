Пассажиры тушили снежками: во Львове загорелся трамвай (видео)

Вечером 8 февралям во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Так, согласно предоставленным данным, в центре Львова загорелся вагон трамвая.

Со слов очевидцев, пассажиры и водитель успели покинуть салон, поэтому никто не пострадал.

При этом, до приезда спасателей, по информации свидетелей, люди боролись с пламенем с помощью снега, но безрезультатно.

В свою очередь, пожарные преодолели пожар за считанные минуты.

Видео сюжета ТСН с места событий:

Стоит напомнить, что ранее в сеть попали видео огромных очередей на троллейбусы в столице, которые возникли в результате непогоды, парализовавшей движение транспорта в столице.