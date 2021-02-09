Хоть пешком иди: в сети показали видео огромных очередей на транспорт в Киеве

В сеть попали видео огромных очередей на троллейбусы в Киеве, которые возникли в результате непогоды, парализовавшей движение транспорта в столице.

Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Там также поделились видео, на котором видны огромные очереди людей ожидающих транспорта в районе Виноградарь.

В то же время в другом районе столицы, на Нивках, сломался троллейбус из-за чего движения транспорта временно заблокировано.

Об этом сообщили в Телеграм-канале dtp.kiev.ua, и также показали видео с места происшествия.

Стоит напомнить, что во вторник, 9 февраля, в большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода, снег и сильная метель, в центральных районах - мокрый снег и налипание, на Закарпатье – мокрый снег с дождем, на юге страны - не ожидается серьезных осадков, и даже покажется солнышко.