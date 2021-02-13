Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове

В субботу, 13 февраля, в Харькове произошло "голливудское" ДТП – на перекрестке улиц Олимпийской и Григоренко автомобиль Opel "оседлал" забор.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль занесло, и он оказался сверху на заборе, но вернуться в исходное положение, у водителя, по всей видимости, не получилось.

"Так много вопросов и так мало ответов..." – пишут в Telegram-канале, указывая тем самым на неоднозначность и абсурдность ситуации.

"Водила от бога", "От винта, колеса в воздух!", "В текстурах застрял. Бывает", "Мамкин гонщик переоценил себя и старое ведро", "Больше похоже на то, что занесло. Под бордюром снег и лед как трамплин", "Если юзом туда вошел, то вот так и подкинуло", - комментируют фото с места ДТП под постом.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе мужчину по очереди переехали автомобиль и маршрутка.