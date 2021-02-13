Справиться с огнем мешали припаркованные авто: в Киеве произошел пожар с пострадавшими в новостройке (фото, видео)

Ранним утром субботы, 13 февраля, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в новом жилом комплексе – горела квартира, в результате чего ожоги получил мужчина, а у 5-летнего ребенка – подозрение на отравление продуктами горения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В 05:38 поступил вызов о пожаре в многоэтажке на улице Академика Вильямса. На месте пожарные установили, что огонь охватил квартиру на четвертом этаже, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.

При этом сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован автомобилями, и сначала пришлось их отбуксировать. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 - ликвидировать.

Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры, также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения.

В результате пожара квартира выгорела полностью, закопчены стены и потолок общего коридора.

Отметим, что многоэтажка, в которой произошел пожар, это одна из новостроек на "Теремках".

Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь на 12 февраля в одном их элитных районов Киева - Конча-Заспе произошел пожар.