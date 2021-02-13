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Справиться с огнем мешали припаркованные авто: в Киеве произошел пожар с пострадавшими в новостройке (фото, видео)
12:24 Сегодня Телеграф

Ранним утром субботы, 13 февраля, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в новом жилом комплексе – горела квартира, в результате чего ожоги получил мужчина, а у 5-летнего ребенка – подозрение на отравление продуктами горения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В 05:38 поступил вызов о пожаре в многоэтажке на улице Академика Вильямса. На месте пожарные установили, что огонь охватил квартиру на четвертом этаже, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.

На Теремках горела квартира 13 февраля

При этом сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован автомобилями, и сначала пришлось их отбуксировать. Пожар удалось локализовать в 06:54, а в 07:08 - ликвидировать.

Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры, также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения.

В новом ЖК на Теремкахгорела квартира 13 февраля

В результате пожара квартира выгорела полностью, закопчены стены и потолок общего коридора.

Отметим, что многоэтажка, в которой произошел пожар, это одна из новостроек на "Теремках".

Как сообщал "Телеграф", ранее в ночь на 12 февраля в одном их элитных районов Киева - Конча-Заспе произошел пожар. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,427

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Киев, Пожары, Дети, Видео, Пострадавшие, Фото, Новостройки.
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