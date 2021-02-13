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Во Львове обрушилась кровля здания: погиб человек (фото)

Во Львове обрушилась кровля здания: погиб человек (фото)
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф

Утром во Львове произошел обвал крыши одноэтажного здания. Как минимум один человек погиб.

Трагедия произошла в субботу, 13 февраля в 10.36 по улице Садовая 2-а. За эти адресом числится ЖК Sadova Resident. В одноэтажной пристройке (размером 4х3) к двухэтажной новостройки (50х50 м) произошло разрушение кровли пристройки на площади 12 м кв, позже на место происшествия прибыли спасатели, которые начали ликвидацию последствий обвала сообщает ГСЧС.

Как выяснилось, в момент обвала в здании находился мужчина, работающий охранником. Он погиб на месте.

"В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки в г.. Львов по ул. Садовая, 2 А, изъято и передано работникам Нацполиции", - уточнили в ведомстве.

Причины обвала выясняются.

Напомним, 22 января в Киеве в подземном переходе под Майданом Независимости ("Трубе") произошло чрезвычайное происшествие - обвалился потолок. по предварительным данным никто не пострадал.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Львов, ГСЧС, Обвал дома.
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