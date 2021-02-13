В Киеве микроавтобус при заезде к магазину задавил работницу рынка (видео)

В субботу 13 февраля, Киеве, в Голосеевском районе, вблизи Владимирского рынка погибла женщина. Ее задавил микроавтобус, доставлявший товары в соседний магазин.

"Как рассказали свидетели, водитель грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter пытался заехать задом в магазин, через кучу снега это ему удалось лишь с третьей попытки. Именно в этот момент перед задним бампером оказалась 75-летняя женщина. Для водителя она была в "мертвой зоне" обзора. Автомобиль, который заезжал с разгона, подмял несчастную и она оказалась под машиной", сообщают "Вартові Еспресо".

По словам свидетелей, пострадавшую вытащили из машины и вызвали "скорую". Однако, из-за плохих погодных условий врачи смогли прибыть только через 20-35 минут. К этому времени женщина была мертва.

"По прибытию врачи скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть. Местные жители узнали в погибшей продавщицу с рынка. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии", - отмечают журналисты.

Напомним, в Киеве на Академгородке автомобиль насмерть сбил пешехода.