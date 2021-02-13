Погибли оба водителя: на заснеженной дороге под Чугуевом столкнулись фура и ГАЗель (фото)

Смертельное ДТП в Чугуевском районе Харьковской области. Оба водителя погибли.

"Сегодня, 13 февраля, в 15,37 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 553 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в поселке Коробочкино Чугуевского района", сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как выяснилось, по указанному адресу столкнулись грузовые автомобили "Даф", "Рено" и "Газель". Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов "Газели" и достали тело погибшего водителя. Также спасатели деблокировали пострадавшего водителя из "Рено" и передали медикам. Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Также бойцы ГСЧС смыли с проезжей части остатки разлитого топлива.

Напомним, в четверг, 11 февраля, в Одессе произошло серьезное ДТП, в ходе которого водитель автомобиля сбил пешехода, а после уже бездыханное тело переехал водитель маршрутки. Авария произошла на пересечении улиц Сахарова и Заболотного.