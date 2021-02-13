Таксист отравил пассажира и бросил умирать на морозе: подробности истории

10 февраля в Киеве 38-летняя мама двух детей Марина Линник в Голосеевском районе спасла мужчину от неминуемой гибели.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что 40-летний мужчина и его 52-летний коллега встретились в ресторане на Подоле. около 20:00 они ушли оттуда, после чего сели в черный Audi Q5.

Таксист угостил мужчин кофе, в который, как выяснилось позже, были подмешаны психотропные вещества.

Водитель отвез их в Голосеевский район, и высадил на ул. Любомирской возле лесополосы. По предварительной информации, он также забрал у мужчин все ценности.

Пострадавший провел всю ночь без сознания в снегу и мог умереть, однако утром его обнаружила проезжающая мимо женщина.

Марина Линник отвезла своих детей в детсад и возвращалась домой, однако из-за сильного снегопада накануне центр столицы сковали пробки, а потому она поехала в объезд. Там она и наткнулась на мужчину, который стоял на коленях и поднял руки, будто просил о помощи.

"Он еле-еле разговаривал, путался в словах, весь в крови и руки обморожены. Не был пьяным, но глаза очень странные", - сказала она.

По словам женщины, из-за сложных погодных условий, скорая приехала лишь спустя полтора часа. К женщине позже подъехал ее муж и знакомая. Вместе они, выполняя советы диспетчеров скорой, отпоили мужчину теплой водой и развели рядом с ним костер.

Позже пострадавший смог сказать, что живет на Позняках и назвал номер жены.

В итоге его забрала скорая. Его товарища нашли неподалеку лишь спустя сутки, его тело замело снегом.

В полиции позже подтвердили, что если бы не действия женщины, то погибших было бы двое.

Сама Линник героиней или спасительницей себя не считает, говорит, что любой нормальный человек на ее месте поступил бы так же. В добавку, она говорит, что спасала мужчину не одна, а вместе с мужем, соседями и друзьями пострадавшего.