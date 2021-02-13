В психушке день открытых дверей? В сети бурно обсуждают "подвиг" женщины ради TikTok в Киеве (видео)

Киевлянка в купальнике удивила своим внешним видом, снимая ролик для соцсетей.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Х*уевый Киев.

На кадрах действительно видно женщину в возрасте, которая в купальнике и в приличный мороз сидит на снегу, по всей видимости, рассказывая о закаливании. Со стороны женщину снимает на камеру другой человек.

"В психушке день открытых дверей?", "О, боди позитив подъехал, Цистит привет))", – смеются в сети.

В то же время, нашлись и те, кто поддержал женщину.

"Это бабушка просто показывает. как закаляется она", "Так может она закаленная. Моя бабушка до сих пор в проруби порой купается", - комментируют они.

Как сообщал "Телеграф", ранее в канун Нового Года киевские Деды Морозы сменили традиционные сани на более эксцентричный вид транспорта.