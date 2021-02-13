В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут

В городе Бровары (Киевская область) врачи смогли реанимировать мертворожденного ребенка, который не дышал в течение 20 минут.

Как пишет ТСН, женщина рожала на дому, а роды принимал ее сожитель.

Врач Павлина Левчук рассказала, что за ее почти 50-летнюю карьеру возвращать к жизни уже мертвого ребенка, ей не приходилось.

По ее словам, скорую вызвали через три минуты после родов. Врачам сказали, что у роженицы началось кровотечение, а о смерти ребенка узнали лишь по прибытию.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - сказала Левчук.

Чтобы запустить сердце ребенка, ей и фельдшеру Ольге Прохоренко понадобилось еще 10 минут.

"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", — поделилась фельдшер.

Роженицу и ребенка доставили в роддом. Мальчик еще неделю пребывал в отделе интенсивной терапии и поначалу не мог ни самостоятельно дышать, ни есть.

О том, почему женщина решила рожать дома, роженица говорить не стала, также не смогла ответить и на вопросы о сроке беременности.

По словам медиков, в доме, в котором состоялись роды, не было даже пеленок. Условия проживания они назвали ненадлежащими для новорожденного.

По словам соседей, в доме пара проживала около полугода.

Социальная служба разрешила маме и ребенку вернуться домой, поскольку за время пребывания женщины в роддоме, ее сожитель успел обустроить жилье.

Из роддома они уедут 15 февраля.

Как сообщалось ранее, в январе Украину потрясла история женщины, которая рискнула рожать дома с "духовной акушеркой". После трехчасового кровотечения роженица умерла в больнице.