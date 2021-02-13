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В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут

В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В городе Бровары (Киевская область) врачи смогли реанимировать мертворожденного ребенка, который не дышал в течение 20 минут. 

Как пишет ТСН, женщина рожала на дому, а роды принимал ее сожитель. 

Врач Павлина Левчук рассказала, что за ее почти 50-летнюю карьеру возвращать к жизни уже мертвого ребенка, ей не приходилось. 

По ее словам, скорую вызвали через три минуты после родов. Врачам сказали, что у роженицы началось кровотечение, а о смерти ребенка узнали лишь по прибытию. 

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - сказала Левчук. 

Чтобы запустить сердце ребенка, ей и фельдшеру Ольге Прохоренко понадобилось еще 10 минут. 

"Когда этот ребеночек сделал первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", — поделилась фельдшер.

Роженицу и ребенка доставили в роддом. Мальчик еще неделю пребывал в отделе интенсивной терапии и поначалу не мог ни самостоятельно дышать, ни есть.  

О том, почему женщина решила рожать дома, роженица говорить не стала, также не смогла ответить и на вопросы о сроке беременности. 

По словам медиков, в доме, в котором состоялись роды, не было даже пеленок. Условия проживания они назвали ненадлежащими для новорожденного. 

По словам соседей, в доме пара проживала около полугода.

Социальная служба разрешила маме и ребенку вернуться домой, поскольку за время пребывания женщины в роддоме, ее сожитель успел обустроить жилье. 

Из роддома они уедут 15 февраля. 

Как сообщалось ранее, в январе Украину потрясла история женщины, которая рискнула рожать дома с "духовной акушеркой". После трехчасового кровотечения роженица умерла в больнице. 

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Киевская область, Роды, Бровары.
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