"Украина может потерять туристический магнит": самая длинная узкоколейка в Европе не работает уже год (фото)

Жители ряда сел в Ровенской области почти год живут отрезанные от цивилизации. Единственный доступный транспорт узкоколейка Заречное-Антоновка не работает с марта прошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель министра финансов Александр Кава.

"Уже почти год как не функционирует самая длинная в Европе узкоколейная железная дорога Заречное - Антоновка в Ровенской области. Эта железная дорога протяженностью 109 км не только привлекала много туристов, но и играет важную роль для связи с отдаленными сёлами Полесья", - отмечает чиновник.

Уникальный Полесский трамвай прекратил свою работу вмарте 2020 года после начала карантина. Сейчас неизвестно, будет ли возобновлена работа трамвая. В "Укрзализныце" сообщили, что узкоколейка убыточна, так как она была построена более 100 лет назад. Из 105,8 километров железнодорожного пути полной реконструкции требует 78%. Также предприятие обеспокоено аварийным состоянием пути на 32 мостах, которые стоят на деревянных опорах. Их протяженность около 600 метров, сообщает "Супільне".

Напомним, 8 февралям во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.