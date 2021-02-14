На Черниговщине мужчина "убил" отчима из-за нерасчищенного снега: детали курьезной истории

13 февраля около 21:00 в полицию Черниговской области поступил звонок от жителя села Грибова Рудня, который заявил, что ударил своего отчима ножом в грудь, отчего тот умер.

Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун.

По ее словам, "убийца" не рассказал ничего о состоянии своего отчима, но попросил, чтобы к нему приехала полиция и спецтехника. Мужчина сказал, что из-за непогоды к его дому невозможно подъехать на легковом автомобиле.

Когда к дому приехали правоохранители, оказалось, что никого мужчина не убивал, а полицию вызвал, так как ему не понравилось, что возле его дома не почистили снег.

Это и стало причиной, по которой 34-летний заявитель позвонил в полицию и придумал историю об убийстве.

За свои действия мужчина получил админпротокол о заведомо ложном вызове спецслужб. Таким образом, за расчистку снега перед домом ему придется оплатить штраф в размере от 51 до 119 гривен.

Как сообщалось ранее, популярные горнолыжные курорты Украины засыпало снегом. Местами выпало почти два метра снега, а температура упала ниже -20 градусов.