Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс

В Украине на утро 15 февраля ожидается небольшой снег на западе страны. В связи с непогодой в ряде областей Украины ввели ограничения на движение транспорта.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

Так, прирост снежного покрова в Львовской области составляет до 10 см.

В то же время покрытие на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны - заснежены.

По состоянию на утро в Львоской области остаются ограничения в движении.

В Волынской области введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, на дорогах государственного значения.

а / д Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / км 107 + 000 - 130+ 000 (на участке с. Торчин - с. Шклинь).

а / д Т-03-05 / Т-03-02 / - Шацк - Волица - Припять - Любохины - / Т-03-08 /, на участке с.Павловка - смт.Локачи.

С 23-00 ч. 14 февраля 2021 до окончания стихии и обеспечения безопасного проезда, введено ограничение движения для всех видов транспорта на а / д Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно.

В Ивано-Франковской области вводится ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.

Р-24 Татаров-Каменец-Подольск, км 117 + 800 - 177 + 890 (Коломыя-с.Устечко)

Р-20 Снятин-Тязив, км 0 +000 - 27 +300 (м.Снятин - г.Городенка)

Одесская область: рекомендовано запретить въезд в город Одесса грузового и большегрузного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.

В этом время на дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части и обочины дорог от снега, ликвидация снежных заносов и обработки покрытия дорог противогололедными материалами.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1219 единиц техники и 1541 рабочих.

Стоит напомнить, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до 16 февраля.