Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс

В Украине на утро 15 февраля ожидается небольшой снег на западе страны. В связи с непогодой в ряде областей Украины ввели ограничения на движение транспорта.
Об этом сообщили в Укравтодоре.
Так, прирост снежного покрова в Львовской области составляет до 10 см.
В то же время покрытие на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны - заснежены.
По состоянию на утро в Львоской области остаются ограничения в движении.
В Волынской области введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, на дорогах государственного значения.
С 23-00 ч. 14 февраля 2021 до окончания стихии и обеспечения безопасного проезда, введено ограничение движения для всех видов транспорта на а / д Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно.
В Ивано-Франковской области вводится ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.
Одесская область: рекомендовано запретить въезд в город Одесса грузового и большегрузного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.
В этом время на дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части и обочины дорог от снега, ликвидация снежных заносов и обработки покрытия дорог противогололедными материалами.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1219 единиц техники и 1541 рабочих.
Стоит напомнить, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до 16 февраля.