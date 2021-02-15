Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс
Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс
Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Луньова
Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Луньова
Супруг Ольги Сумской, дуэт и звезда "Х-фактора": кто пришел на четвертое слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)
Супруг Ольги Сумской, дуэт и звезда "Х-фактора": кто пришел на четвертое слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс

Из-за непогоды ограничено движение фур в трех областях: список трасс
Обновлено 09:02 Сегодня Телеграф

В Украине на утро 15 февраля ожидается небольшой снег на западе страны. В связи с непогодой в ряде областей Украины ввели ограничения на движение транспорта.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

Так, прирост снежного покрова в Львовской области составляет до 10 см.

В то же время покрытие на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны - заснежены.

По состоянию на утро в Львоской области остаются ограничения в движении.

В Волынской области введено ограничение движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, на дорогах государственного значения.

  • а / д Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / км 107 + 000 - 130+ 000 (на участке с. Торчин - с. Шклинь). 
  • а / д Т-03-05 / Т-03-02 / - Шацк - Волица - Припять - Любохины - / Т-03-08 /, на участке с.Павловка - смт.Локачи.

С 23-00 ч. 14 февраля 2021 до окончания стихии и обеспечения безопасного проезда, введено ограничение движения для всех видов транспорта на а / д Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно.

В Ивано-Франковской области вводится ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения.

  • Р-24 Татаров-Каменец-Подольск, км 117 + 800 - 177 + 890 (Коломыя-с.Устечко)
  • Р-20 Снятин-Тязив, км 0 +000 - 27 +300 (м.Снятин - г.Городенка)

Одесская область: рекомендовано запретить въезд в город Одесса грузового и большегрузного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.

В этом время на дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части и обочины дорог от снега, ликвидация снежных заносов и обработки покрытия дорог противогололедными материалами.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1219 единиц техники и 1541 рабочих.

Стоит напомнить, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до 16 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

Все по теме:

Украина, Дорога, Укравтодор, Гололед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
02 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
03 "Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 Ушел из жизни посол Украины в Китае Сергей Камышев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
В Польше автобус с украинцами влетел в дерево: известно о пяти пострадавших (фото)
Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ
Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19, - СМИ
Киевские автолюбители выстроили из машин огромную &quot;валентинку&quot; (фото, видео)
Киевские автолюбители выстроили из машин огромную "валентинку" (фото, видео)
Сретение Господне 2021: народные приметы и запреты 15 февраля
Сретение Господне 2021: народные приметы и запреты 15 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь