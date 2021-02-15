Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)

В результате снежных заносов на Прикарпатье около 50 сел оказались полностью отрезанными от мира.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Так, снегопады вместе с сильным ветром там не утихают уже на протяжении четырех суток, спасатели буксиром извлекают машины, застрявшие в сугробах и вызволяют из снежного плена людей.

В то же время на помощь прикарпатским спасателям со снегоочистительной техникой пришли коллеги с Буковины и со Львовской области.

Заносы на Прикарпатье местами достигают 1,5 метров в высоту - обычной дорожной технике расчистить их не под силу.

В то же время, 15 февраля, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлено 3 уровень опасности.

Стоит напомнить, что ранее синоптики рассказали, когда в Украине ожидается потепление.