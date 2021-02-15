За сутки в Киеве произошло сразу два ЧП из-за сосулек: детали

Ледяные сосульки на крышах домой вечная проблема зимней столицы. В воскресенье, 14 февраля, в Киеве за сутки от них пострадало сразу два человека.

"В Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Госпитализирована с убойной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой", - сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева"

В тот же день в другом районе столицы сосулька "нашла" еще одну жертву.

"В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча госпитализирован", - уточнили в коммунальном предприятии.

В эти же дни Киеве, в Соломенком районе, была обнаружена 10-метровая сосулька. Информацию разместили на странице "Типичного Киева" в Facebook. По мнению комментаторов в соцсети, причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.

Напомним, в ближайшие дни в Украине существенно похолодает, местами температура воздуха опустится ниже -25°.