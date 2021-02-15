Выводов не сделал: всадившего нож в сердце матери украинца поймали за новую попытку убийства (фото)

Правоохранители задержали преступника, ударившего товарища в шею. Ранее он уже отсидел срок за убийства родной матери.

По словам заместителя начальника полиции Киева Германа Приступы, 35-летний мужчина разыскивался Днепровским управлением полиции за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, и уклонялся от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет, согласно приговору Апелляционного суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В 2018 году человек ударил ножом в шею своему знакомому во время распития спиртных напитков в его квартире на территории Деснянского района. После его задержания и дальнейшего проведения досудебного расследования уголовное производство было передано в суд, который назначил наказание, отбывание которого преступник избегал", говорит Герман Приступа.

Он также от метил, что задержанный ранее был осужден за совершение краж, а в 2006 году - за убийство родной матери. За ножевое ранение в сердце родственницы он 9 лет провел в местах лишения свободы.

Напомним, 21 декабря 2020 года в Киеве на улице на Радужной 39 произошло ЧП: психически больной мужчина зарезал собственную мать и 10 дней хранил тело в диване, на котором сам же и спал.