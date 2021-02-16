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Россияне продолжают выдавливать украинский язык из Крыма: источник рассказал о показательном случае

Россияне продолжают выдавливать украинский язык из Крыма: источник рассказал о показательном случае
06:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В оккупированном Крыму, несмотря на наличие трех официальных языков (российский, украинский и крымскотатарский), в школах изучают только один. 

Об этом стало известно "Телеграфу" от собственного источника в Феодосии. 

Он поделился историей о разговоре с дочерью, которая учится в 9-ом классе. 

По словам девочки, в электронном журнале помимо русского языка и литературы также числится родной язык и литература (украинский или крымскотатарский на выбор), но их изучения не проводят.

Источник сообщил, что еще три года назад он заполнял анкеты на изучение второго языка, однако его дочь сообщила, что несмотря на наличие тетрадей, их упрятали на хранение в шкаф в классе. Естественно в средине учебного года начинать их изучение не планируется. 

"Наверное к какой то проверке готовятся, сделают вид, что работу работают. Раз тетрадки есть, значит и предмет ведется, рассчитывают, что в них никто не заглянет... Хотя я думаю, что если и заглянут, то претензий особых не будет, это же теперь в Крыму вражьи языки", - отметил источник. 

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Отметим, что согласно переписи 2001 года, русский родным языком назвали 78,75% жителей. 9,59% и 9,51% указали крымскотатарский и украинский соответственно. Однако если подобная картина будет наблюдаться и впредь, то лет через 10-15 таковых не останется вовсе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Крым, Украинский язык, Крымскотатарский язык.
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