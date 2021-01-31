Пока остальную Украину засыпает снегом, в Крыму расцвели подснежники (фото)

На фоне снегопадов, которые на выходных накрыли практически всю территорию Украины, удивительно видеть расцветшие зеленые растения, которые обычно должны прорастать ближе к весне. Но погода в Крыму, с ее более теплым климатом, поспособствовала прорастанию первых подснежников.

Фото распустившихся цветков в Феодосии были предоставлены источниками "Телеграфа".

В последние дни января в Феодосии наблюдалась дождливая и пасмурная погода.

Утром 31 января, возможно, пройдет мелкий дождь, но он должен закончиться еще в первой половине дня. Больше осадков не ожидается.

Добавим, что в воскресенье в Крыму температура ночью составит +3 +5, днем +6 +8 градусов.

В последний день января синоптики обещают украинцам много снега и сильный ветер. А в начале новой февральской недели будут больше преобладать осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщалось, в результате интенсивного снегопада 30 января сотни населенных пунктов остались без электричества, а неподалеку от Киева произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей.