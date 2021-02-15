"Гетману номера не нужны": журналист заметил интересное с машинами Порошенко (фото, видео)

У здания Парламента был замечен автомобиль Range Rover, принадлежащий лидеру фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Журналистов смутила ситуация с номерным знаком на джипе.

"Пётр Порошенко прибыл на Согласительный совет ВР на автомобиле с закрашенной белым цветом первой буквой номера на лицевой стороне. При этом на заднем номере все буквы покрашены чёрным цветом. Вопрос нашего журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника пятого президента оставил без ответа. Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости", сообщает telegram-канал " PavlovskyNews".

По информации журналиста Михаила Ткача, номерные знаки просто перевесили с мерседеса Порошенко на Range Rover. На своей странице в Factbook он выложил фото двух автомобилей с одинаковыми номерами.

"Летом в материале "Короли дорог" мы демонстрировали, что кортеж Порошенко нарушает скоростной режим но имеет номерные знаки прикрытия", - отметил Ткач.

"Гетману на коне номера не нужны", отреагировали пользователи в соцсетях. Многие просто включили иронию и сарказм: "Разве Порошенко на такое способен?", "С деньгами не очень сейчас у седовласого Петра. Потому и штрафы ему сейчас лишние".

Напомним, политолог Андрей Золотарев рассказал "Телеграфу", что Порошенко теряет образ "суперпатриота".