Доставка с сюрпризом: в Харькове таксист обнаружил неожиданного пассажира в сумке с "пирожными" (фото)

В Харькове водитель такси взял заказ на доставку "пирожных", однако был сильно удивлен, когда из сумки с заказом выполз огромный тигровый питон.

Историей о неожиданном "пассажире" поделился Телеграм-канал ТРУХА.

"Нам пишет потерявший дар речи таксист: "Взял заказ "доставка". Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в пути эта х**ня начала вылазить из сумки. Потом вылезла полностью", - сказано в сообщении.

О том, доставил ли таксист "пирожные" и что далее случилось с животным в сообщении не указывается.

Питоны - не ядовитые змеи, и не "воинственны" по натуре. В случае опасности они обычно пытаются скрыться от угрозы, но, в отличие от удавов, будучи застигнуты врасплох могут нанести сильные укусы.

Тем не менее, в отличие от некоторых своих собратьев, "ручные" тигровые питоны быстро привыкают к людям и редко проявляют агрессию.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области мужчина заявил в полицию об убийстве, чтобы полицейские со спецтехникой расчистили снег на дороге к его дому.