Во Львове наказали преподавателя, использовавшего японскую порно-методику в тестах

Преподавателю НУ «Львовская политехника» Дмитрию Зербино, демонстрировавшему студентам-первокурсникам порнографические изображения во время тестов, объявили выговор. До этого он был на два месяца отстранен от преподавания.

В декабре 2020 года в вузе была создана специальная комиссия которая расследовала поведение преподавателя. Перед Новым годом она завершила свою работу и передала выводы в ректорат, сообщает ZAXID.NET.

"Ему вынесли выговор за использование неапробированных учебных материалов. Также предупреждение получил директор института [Николай Медиковський], заведующий кафедрой [Василий Теслюк] и председатель научно-методической комиссии", - сообщила руководитель пресс-службы «Львовской политехники» Наталья Павлышин.

Теперь преподаватель возвращается к работе. Однако, ему запретили учить студентов по старой методике.

Напомним, преподаватель Национального университета "Львовская политехника" добавил в контрольную работу первокурсников картинки с порнографическим содержанием. По словам преподавателя, это своеобразная японская методика, которая позволяет совмещать учебу с удовольствием.