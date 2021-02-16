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Портал в Польшу для сбора клубники: в сети обсуждают состояние перехода в Киеве (фото)

Портал в Польшу для сбора клубники: в сети обсуждают состояние перехода в Киеве (фото)
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф

В Киеве большинство подземных переходов требуют капитального ремонта. Не стал исключением и переход с улицы Старовокзальной на Вокзальную площадь.

Соответствующие фото опубликовал Ху*вый Киев, где отмечается, что здесь "начал открываться портал".

На кадрах видно огромные щели между плитами, где можно даже ногу сломать.

Как выглдит переход в Киеве

"Мы думали, что это дно, но тут снизу постучали)", "Скоро будем вниз телепортироваться", "Портал", "К бездомным", "Это портал в Польшу для сбора клубники", - пишут в сети, комментируя фото.

Состояние перехода в Киеве

Состояние перехода в Киеве

Состояние перехода в Киеве

Напомним, этот переход всегда полон людьми, поскольку ведет к станции городской электрички “Вышгородская”.

Ранее,  в 2017 году эскалатор, расположенный около конечной станции столичного скоростного трамвая на улице Старовокзальной, закрывался для проведения капитального ремонта. Позже, летом в 2019 году, эскалатор был закрыт на ремонт. Но в обозначенные сроки ремонтные работы закончить не удалось. В связи с этим в период отпусков, который совпал со временем ремонта, пассажирам пришлось переносить свой багаж по лестницам.

Как сообщал "Телеграф", 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 287

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Киев, Фото, Переходы, переходы метро.
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