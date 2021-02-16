Портал в Польшу для сбора клубники: в сети обсуждают состояние перехода в Киеве (фото)

В Киеве большинство подземных переходов требуют капитального ремонта. Не стал исключением и переход с улицы Старовокзальной на Вокзальную площадь.

Соответствующие фото опубликовал Ху*вый Киев, где отмечается, что здесь "начал открываться портал".

На кадрах видно огромные щели между плитами, где можно даже ногу сломать.

"Мы думали, что это дно, но тут снизу постучали)", "Скоро будем вниз телепортироваться", "Портал", "К бездомным", "Это портал в Польшу для сбора клубники", - пишут в сети, комментируя фото.

Напомним, этот переход всегда полон людьми, поскольку ведет к станции городской электрички “Вышгородская”.

Ранее, в 2017 году эскалатор, расположенный около конечной станции столичного скоростного трамвая на улице Старовокзальной, закрывался для проведения капитального ремонта. Позже, летом в 2019 году, эскалатор был закрыт на ремонт. Но в обозначенные сроки ремонтные работы закончить не удалось. В связи с этим в период отпусков, который совпал со временем ремонта, пассажирам пришлось переносить свой багаж по лестницам.

Как сообщал "Телеграф", 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка.