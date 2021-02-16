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Боевики "ДНР" установили в Дебальцево памятник с краденым фото украинского воина

Боевики "ДНР" установили в Дебальцево памятник с краденым фото украинского воина
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф

Коллаборационные власти временно оккупированного города Дебальцево расположенного в Донецкой области установили памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил Украины. Открыть его планируют 19 февраля.

"Подконтрольные РФ власти, поставили памятник боевикам "ДНР", на котором изобразили украинского солдата. За основу изображения взяли фото из Инстаграма Мустафы Найема. Ахахаха, Мустафа, требуй компенсации за нарушение авторского права", - написал на своей странице в facebook блогер Денис Казанский.

 
 
 
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Публикация от Mustafa Nayyem (@mefimus)

Он также опубликовал скрины со страницы боевика Евгения Тинянского, который ранее был "главой разведки" сепаратистов "ДНР".

"А теперь представьте себе – на мемориале НВФ изображено фото украинского солдата, а автор фото депутат Найем, который сделал его во время контроля ВСУ над Дебальцево. Только представьте, какой идиотизм! И да, кто и за чьи деньги будет это все исправлять?", – возмущается боевик.

Пользователи также "оценили" памятник: "Считаю это отличный пример для воспитания патриотизма в том регионе", "Это чтобы потом памятники не сносить а лишь краской текст замазать", "Зачем замазывать? Поменять на "Героям обороны Дебальцево".

комментарии

Напомним, в оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 261

Все по теме:

Донбасс, Мустафа Найем, Дебальцево, Денис Казанский, АТО, ООС.
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