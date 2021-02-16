Тепло уже на подходе: метеоролог рассказала, когда ждать плюсовой температуры

Нынешние морозы будут последними этой зимой. Со следующей недели в Украине наступит значительное потепление.

Об этом OBOZREVATEL рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух. Холода и морозы заканчиваются, дальше наступит тепло

"Как правило, это завершающий циклон, в след за которым придут холодные воздушные массы и образуется антициклон – область высокого давления. Она будет царить в Украине большую часть этой недели, затем ей на смену придет циклон с теплом и осадками. Следующая неделя будет значительно теплее, днем дойдет до плюса. Но при перемещении циклонов – будут выпадать очередные осадки, преимущественно в виде мокрого снега", - объяснила синоптик.

По ее словам, воздух станет прогреваться больше из-за увеличения продолжительности дня. В данный момент этому процессу мешает снег, отражающий солнце. Однако, дальше будет значительно теплее.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды в Украине до 17 февраля.