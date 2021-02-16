В Киеве мужчину заковали в наручники за царапину на машине

В Соломенском районе столицы мужчину сначала избили, потом заковали в наручники на станции технического обслуживания автомобилей.

Инцидент произошел на проспекте Отрадном. 28-летний киевлянин приехал на СТО, чтобы вернуть автомобиль, который он арендовал на месяц, сообщает OBOZREVATEL, со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, на Skoda Fabia оказались следы повреждения – машина была поцарапана. Это стало причиной конфликта, который и привел к печальным последствиям. "Мужчину избили и несколько часов держали в наручниках", – добавил источник.

Теперь, в остальных обстоятельствах произошедшего предстоит разбираться правоохранительным органам.

Напомним, задержанный за нанесение телесных повреждений 21-летний житель Снигиревского района Николаевщины, будучи в наручниках, захватил милицейский автомобиль и скрылся с места преступления. Он был задержан за нанесение ножевых ранений продавщице магазина, которая отказалась давать в долг водку, и 20-летнему парню, который пытался за нее вступиться.