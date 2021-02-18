"Подполковник" из Луганска попался мертвецки пьяным за рулем: видео слили в сеть

В сети показали, как "подполковник" из оккупированного Луганска садился пьяным за руль. При этом мужчина чудом держался на ногах.

Об этом сообщили в Твиттере Necro Mancer. Там также показали видео самого момента, когда "полицейский" садится за руль.

"Если я правильно понимаю, этот дядя из луганских. Место никто не узнает?", - так прокомментировали видео в Твиттере.

"Подполковник" из Луганска:

Если я правильно понимаю, этот дядя из луганских. Место никто не узнает? https://t.co/HfPujEdpX9 #мвдт2 pic.twitter.com/1hbSoMye5M — Necro Mancer (@666_mancer) February 16, 2021

В свою очередь пользователи сети назвали адрес, и показали его на картах.

"Квартал 50-летия Обороны Луганска, 18, остановка кафе "Жасмин"", - писали в комментариях.

Стоит напомнить, что ранее, 15 февраля в российском Воронеже боевик "народной милиции" террористической группировки "ЛНР" Артем Селютин убил учительницу.