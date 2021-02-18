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"Подполковник" из Луганска попался мертвецки пьяным за рулем: видео слили в сеть

"Подполковник" из Луганска попался мертвецки пьяным за рулем: видео слили в сеть
02:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В сети показали, как "подполковник" из оккупированного Луганска садился пьяным за руль. При этом мужчина чудом держался на ногах.

Об этом сообщили в Твиттере Necro Mancer. Там также показали видео самого момента, когда "полицейский" садится за руль.

"Если я правильно понимаю, этот дядя из луганских. Место никто не узнает?", - так прокомментировали видео в Твиттере.

"Подполковник" из Луганска:

 

В свою очередь пользователи сети назвали адрес, и показали его на картах.

"Квартал 50-летия Обороны Луганска, 18, остановка кафе "Жасмин"", - писали в комментариях.

 комент

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комент твит

Стоит напомнить, что ранее, 15 февраля в российском Воронеже боевик "народной милиции" террористической группировки "ЛНР" Артем Селютин убил учительницу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Луганск, ЛНР.
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