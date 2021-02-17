На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство

16 февраля в городе Лубны произошло ЧП: в одном из домов города отравились супруги. Женщина в последствии умерла. В полиции дело квалифицировали как умышленное убийство.

Об этом сообщили ГУ Полиции Полтавской области.

Согласно предоставленным данным, об отравлении двух человек в одном из домов города, 16 февраля, около 2-х ночи, в полицию Лубенщины сообщили медики.

К сожалению, 48-летняя женщина погибла - на месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и медики констатировали ее смерть.

В то же время ее муж, 1970 года госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы.

По предварительной информации, супруги отравились неизвестным веществом.

По данному факту следственным внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье за "Умышленное убийство". Полиция уточняет обстоятельства трагедии.

Стоит напомнить, что 15 февраля, в Городецкой районной больнице от воспаления легких умерла 11-летняя Вероника Гащак. Ребенку стало плохо в "скорой", которая везла ее с Судовой Вишни во Львов в ОХМАТДЕТ.