Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)

На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство

На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

16 февраля в городе Лубны произошло ЧП: в одном из домов города отравились супруги. Женщина в последствии умерла. В полиции дело квалифицировали как умышленное убийство.

Об этом сообщили ГУ Полиции Полтавской области.

Согласно предоставленным данным, об отравлении двух человек в одном из домов города, 16 февраля, около 2-х ночи, в полицию Лубенщины сообщили медики. 

К сожалению, 48-летняя женщина погибла - на месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и медики констатировали ее смерть.

В то же время ее муж, 1970 года госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы.

По предварительной информации, супруги отравились неизвестным веществом.

По данному факту следственным внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье за "Умышленное убийство". Полиция уточняет обстоятельства трагедии.

Стоит напомнить, что 15 февраля, в Городецкой районной больнице от воспаления легких умерла 11-летняя Вероника Гащак. Ребенку стало плохо в "скорой", которая везла ее с Судовой Вишни во Львов в ОХМАТДЕТ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

Все по теме:

Отравление, Полтава, Полиция, Лубны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин впервые прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука в Украине
02 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
03 У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения и заставить уйти из Крыма и Донбасса
04 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
05 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в &quot;красную зону&quot;
Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в "красную зону"
Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19
Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь