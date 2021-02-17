Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации от коронавируса
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля

"Никогда не болела и была спортсменкой": 11-летняя девочка умерла в реанимации на Львовщине

"Никогда не болела и была спортсменкой": 11-летняя девочка умерла в реанимации на Львовщине
15:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook

15 февраля, в Городецкой районной больнице от воспаления легких умерла 11-летняя Вероника Гащак. Ребенку стало плохо в "скорой", которая везла ее с Судовой Вишни во Львов в ОХМАТДЕТ. Врачи завезли девочку в ближайшую больницу в Городке, но через час в реанимации Вероника умерла.

Об этом сообщили в Фейсбуке Твиржанской школы, где Вероника училась в шестом классе.

В школе о Веронике Гащак и ее семью отзываются положительно. Говорят, ребенок никогда сильно не болела, наоборот занималась спортом и была очень активной. Уже десять дней в школе обучение происходит дистанционно, поэтому там и не подозревали, что шестиклассница заболела.

"Вероника из благополучной семьи. Она была прекрасной ребенком, образцовой и светлой девочкой. Она никогда не болела и вообще была спортсменкой", - рассказала ZAXID.NET завуч школы Мария Приймак.

То, что у Вероники сразу диагностировали пневмонию, как только родители обратились к медикам, ZAXID.NET подтвердили врачи Судовой Вишни. 

"У девочки было кровохарканье, общая слабость. Рентгенологически было видно, что у нее двусторонняя пневмония. Мы делали девочке экспресс-тест на Covid-19 - он показал отрицательный результат. Ребенка направили на лечение в львовскую областную детскую больницу ОХМАТДЕТ", - сообщил главный врач Судовишнянського центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Макаруха.

Но уже по дороге в больницу состояние девочки ухудшилось, она нуждалась немедленных реанимационных мероприятий, поэтому врачи "скорой" доставили ребенка в ближайшую больницу - Городоцкую центральную районную больницу.

В то же время врачи пока не знают, какого происхождения пневмония. Они шокированы и ждут выводов патологоанатомов.

Стоит напомнить, что 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе, где буквально во вторник, 16 февраля, насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже, произошло аналогичное ЧП: погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 107

Все по теме:

Городок, Льво.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
02 У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
03 Путин впервые прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука в Украине
04 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
05 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
&quot;За что?&quot;: в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
"За что?": в Киеве подожгли авто известного журналиста (фото)
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
&quot;Я не скрываю никого, я просто это не афиширую&quot;: Олег Винник рассказал о личной жизни
"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь