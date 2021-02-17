"Никогда не болела и была спортсменкой": 11-летняя девочка умерла в реанимации на Львовщине

15 февраля, в Городецкой районной больнице от воспаления легких умерла 11-летняя Вероника Гащак. Ребенку стало плохо в "скорой", которая везла ее с Судовой Вишни во Львов в ОХМАТДЕТ. Врачи завезли девочку в ближайшую больницу в Городке, но через час в реанимации Вероника умерла.

Об этом сообщили в Фейсбуке Твиржанской школы, где Вероника училась в шестом классе.

В школе о Веронике Гащак и ее семью отзываются положительно. Говорят, ребенок никогда сильно не болела, наоборот занималась спортом и была очень активной. Уже десять дней в школе обучение происходит дистанционно, поэтому там и не подозревали, что шестиклассница заболела.

"Вероника из благополучной семьи. Она была прекрасной ребенком, образцовой и светлой девочкой. Она никогда не болела и вообще была спортсменкой", - рассказала ZAXID.NET завуч школы Мария Приймак.

То, что у Вероники сразу диагностировали пневмонию, как только родители обратились к медикам, ZAXID.NET подтвердили врачи Судовой Вишни.

"У девочки было кровохарканье, общая слабость. Рентгенологически было видно, что у нее двусторонняя пневмония. Мы делали девочке экспресс-тест на Covid-19 - он показал отрицательный результат. Ребенка направили на лечение в львовскую областную детскую больницу ОХМАТДЕТ", - сообщил главный врач Судовишнянського центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Макаруха.

Но уже по дороге в больницу состояние девочки ухудшилось, она нуждалась немедленных реанимационных мероприятий, поэтому врачи "скорой" доставили ребенка в ближайшую больницу - Городоцкую центральную районную больницу.

В то же время врачи пока не знают, какого происхождения пневмония. Они шокированы и ждут выводов патологоанатомов.

Стоит напомнить, что 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе, где буквально во вторник, 16 февраля, насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже, произошло аналогичное ЧП: погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.