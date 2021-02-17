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В Одессе патрульная за рулем служебного авто сбила женщину (видео)

В Одессе патрульная за рулем служебного авто сбила женщину (видео)
Обновлено 23:01 Ср, 17 Февраль 2021 Телеграф фото: скриншот из видео

Вечером в среду, 17 февраля, в Одессе автомобиль полицейских попал в аварии, в результате чего женщина-пешеход попала в больницу.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вая Одесса", где публикуют кадры момента аварии.

Так, на улице Екатерининской, возле "АТБ" полицейская машина резко двинулась с места и сбила женщину. ЧП оказалось настолько серьезным, то прохожим и очевидцам аварии пришлось поднимать авто.

По одной из версий, сотруднице полиции, которая на тот момент сидела за рулем авто, стало плохо, по второй – она перепутала педали и случайно дала "по газам".

Пострадавшую женщину забрали в больницу.

"Ни плохо сотруднику стало, она сидела на пассажирском сидении и как я понимаю, захотела запустить авто, чтобы согреться, а авто стояло на передаче и поехало", - позже рассказали Telegram-каналу очевидцу.

Патрульную, якобы, даже видели стоящей возле машины и плачущей после ДТП – жалела о случившемся.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 11 февраля, в Одессе произошло серьезное ДТП, в ходе которого водитель автомобиля сбил пешехода, а после уже бездыханное тело переехал водитель маршрутки.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Одесса, ДТП, Видео, Полицейские, Пострадавшие, Пешеходы, Аварии.
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