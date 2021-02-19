Киевлянин хранили в квартире 7 тонн мусора и оружие: фото завалов взволновали сеть

В Киеве по адресу на Русановке в одной из квартир многоэтажного дома жители хранили 7 тонн мусора и несколько единиц оружия.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевского городского совета VII, VIII, IX созывов Олесь Маляревич.

"Это у нас на Русановке, Энтузиастов 47/1, люди сохраняли у себя в квартире 7 тонн мусора и 2 единицы оружия. Это не кадры из фильма, это реальная жизнь!", - написал Маляревич.

Благодаря усилиям полиции, коммунальщиков и Днепровской администрации оружие изъяли, а мусор вывезли.

Соседи намерены дальше решать проблему с загроможденными квартирами.

"Это не только о гигиене, а в первую очередь о безопасности людей, которые живут рядом!", - говорится в комментарии.

Пользователи комментируют публикацию и отмечают, что также сталкивались с такой проблемой:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о киевлянке, которая в купальнике вышла на улицу и сидя на снегу, решила записать видео. В сети бурно обсуждали действия пенсионерки, решив, что таким образом, она решила рассказать о закаливании.