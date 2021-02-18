Родители ушли в магазин: в Белой Церкви на пожаре погиб пятилетний ребенок

В Белой Церкви Киевской области в ночь на 18 февраля в частном доме произошел пожар. В результате происшествия погиб пятилетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"По прибытию спасатели установили, что полностью горит одноэтажный жилой дом. По сообщению соседей, родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин. А когда вернулись, то увидели дым из окна дома. Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции здания", - сказано в сообщении.

Спасателям понадобился почти час, чтобы локализировать возгорание и лишь на утро удалось потушить огонь.

К сожалению, при разборке конструкций здания было найдено тело ребенка 2015 рождения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в селе Быково в Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибли трое детей.