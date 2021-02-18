В Киеве активизировались догхантеры: владельцев собак предупредили об опасности

В Киеве в последние дни догхантеры снова активизировались и посыпали снег ядом.

Об этом сообщила в Facebook журналист Татьяна Даниленко.

"Догхантеры сегодня по всему городу посыпали снег ядом. Розовые пятна на снегу - их метки для своих, сама яд бесцветная. Поэтому смысла их убирать, очевидно, нет. Последние несколько недель регулярно травятся домашние и бездомные собаки", - написала она.

По словам журналистки, догхантеры активизировались не на шутку – где-то травят снег в местах, где метят собаки, где-то разбрасывают отравленное мясо или мясо с иглами, битым стеклом.

"Имейте в виду, когда гуляете на улице с детьми и собаками",- предостерегла Даниленко, отметив, что это ничто иное, как результат ряда оправдательных приговоров, вынесенным догхантерам.

Как сообщал "Телеграф", ранее Шевченковский суд Киева не нашел состава преступления в действиях известного догхантера Алексея Святогора и признал его невиновным.