Чудом остались живы: в Николаевской области трое детей провалились под лед

В Николаевской области возле села Коблево Березанского района трое детей провалились под лед вблизи моста.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Инцидент случился на Тилигульском лимане и ребят вовремя заметил водитель грузового автомобиля, проезжавший по мосту в это время.

Остановив фуру, Игорь Григорян, взбежал на берег и попытался зайти на лед, но дважды провалился по колено. Позвонив спасателям, он сделал из ремней стяжки груза веревку и по одному начал вытаскивать детей на берег.

Водитель рассказал пожарным, что после разгрузки строительных материалов возвращался из Коблево назад в город Южный.

"Сначала хотел по льду к ним добраться, попытался, но почти сразу провалился. Понял, что надо действовать по-другому и, сделав из ремней для стяжки груза длинную веревку, забросил ее. Когда вытаскивал детей, на помощь уже присоединились и местные жители, спасали все вместе", – рассказал пожарным водитель.

Дети вышли на лед, чтобы посмотреть на лебедей. Двум по 12 лет, одному - 10. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, в Украине в последнее время установилась морозная погода. Из-за сильных холодов участились трагические случаи.