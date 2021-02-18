В Киеве произошли две "голливудские" аварии: видео с места и скандальные подробности

В Киеве в четверг, 17 февраля, произошло сразу два ДТП с переворотом – на Шухевича и на Харьковском шоссе.

Об этом сообщают в Telegram-каналах "Ху*евый Киев" и полиции Киева.

Так, в 13 часов, на перекрестке улицы Привокзальной и Харьковского шоссе произошло ДТП с опрокидыванием.

Как установили патрульные, автомобиль Fiat осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, повлекшее столкновение с Nissan. От удара первый перевернулся на крышу, к счастью, водитель не получил травм.

Патрульные составили на водителя автомобиля Fiat протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Также вторая подобная авария произошла на Шухевича.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, по свидетельству очевидцев аварии, которые находились на месте, и водитель, и пассажир опрокинутой машины были пьяны.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кривом Роге священник врезался в припаркованную машину с женщиной и ребенком, машина перевернулась.