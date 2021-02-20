В ОРЛО взбунтовались работники комбината: оккупанты не платят зарплаты и "прессуют" людей

На оккупированной территории Луганской области протестуют работники Алчевского меткомбината. Им снова задерживают зарплату.

Информацию о начале стачки разместил сепаратистский telegram-канал "Тайны луганской республики", действующий на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области.

"В пятницу вечером (19 февраля) на предприятии поползли слухи о том, что очередной % выплат по заработной плате в субботу (сегодня) не будет выплачен, из-за чего доменщики начали забастовку, остановили 5-ю домну и аглофабрику", - сообщает ресурс.

По его данным, ночью на АМК приезжал первый заместитель управляющего филиалом №12 Максим Мокрицкий, и сказал доменщиком начинать работать, а иначе они вообще ничего не получат. Пока к забастовке больше никто не присоединился, поддержат ли бастующих другие цеха, станет понятно сегодня.

"Служба Экономической Безопастности АМК уже начала прессинг людей на заводе" – отметили на канале.

Напомним, жителям оккупированных регионов Украины резко повысили тарифы ЖКХ.