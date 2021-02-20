Протащил за собой несколько метров: в Днепре грузовик устроил массовое ДТП с пострадавшим (фото, видео)

В Днепре в субботу, 20 февраля, в Днепре на улице Набережная Заводская DAF 95 "снес" два легковых автомобиля, в результате чего пострадал один из водителей.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Так, два автомобиля Volkswagen Passat двигались по Набережной Заводской. В этот момент фура DAF на огромной скорости врезалась в две легковушки и протащила их на несколько метров.

От удара один из автомобилей отбросило в столб. Водитель фуры пытался скрыться с места происшествия, но его задержали полицейские возле Кайдакского моста.

По словам виновника ДТП, он не заметил транспортные средства, которые двигались по дороге. В результате аварии пострадал водитель одного из Volkswagen.

Его госпитализировали в горбольницу №16.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали