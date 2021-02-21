В Одессе умер ветеран АТО, занимавшийся военно-патриотичесаим воспитанием детей

В воскресенье, 21 февраля, в Одесском военном госпитале умер ветеран АТО Владимир Малофеев. После демобилизации мужчина посвятил себя военно-патриотическому детей.

Информацию о смерти побратима опубликовал на своей странице в facebook волонтер Одесского военного госпиталя Андрей Танцюра.

"Ушел Владимир Павлович, человек -легенда, человек принцип, человек-душа компании. Не знаю почему так произошло, не знаю могло быть иначе, но точно знаю, что последние дни своей жизни, Дяди Вова прожил в кругу друзей. Он, как ребенок, удивлялся, что ему постоянно звонят, предлагают помощь, приходят, он сказал, что чувствует себя как рок звезда", - отметил автор сообщения.

По словам Танцюры, Малофеев до последнего не хотел ехать в больницу, но только неимоверными усилиями друзей, которым небезразличны его страдания, в среду, 17 февраля, был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. Волонтер не указал диагноз пациента, однако уточнял, что требуется хирургическое вмешательство.

"Малофеев Владимир Павлович, а попросту дядя Вова, как ласково любят звать его друзья и знакомые, символ одесского Майдана, активный участник революции Достоинства, участник боев под Дебальцево, где получил тяжелое ранение. До последних дней дядя Вова занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи, был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу", - пишет Танцюра.

Напомним, в понедельник вечером, 8 февраля, в госпитале Мариуполя от пневмонии скончалась 28-летняя военнослужащая Ярослава Коляденко.