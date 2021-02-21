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Закон не писан: магазины "Спортмастер" в Украине открылись вопреки санкциям

Закон не писан: магазины "Спортмастер" в Украине открылись вопреки санкциям
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф

Санкции не стали на пути сети магазинов "Спортмастер". В воскресенье, 21 февраля,  торговые точки продолжили свою работу в Украине.

Фото с одного из столичных магазинов опубликовал telegram-канал "Политика Страны"

Магазины “Spotmaster” в Киеве работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. По словам администратора магазина на Позняках, они знают о санкциях, но на них они не распространяются. “Мы же “Sportmaster Украина”, поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда”, — сообщила администратор журналистам издания", - отмечают авторы канала.

Отметим, что Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ о применении санкций против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Именно ей принадлежит 99% ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшей розничной сети торговли спорттоварами в Украине. Санкции предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере" сроком на три года.

Напомним, крупнейшая в России сеть магазинов по продаже спортивных товаров "Спортмастер" планирует открыть торговые точки в Китае.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Санкции, Спортмастер, Владимир Зеленский.
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