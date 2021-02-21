Закон не писан: магазины "Спортмастер" в Украине открылись вопреки санкциям

Санкции не стали на пути сети магазинов "Спортмастер". В воскресенье, 21 февраля, торговые точки продолжили свою работу в Украине.

Фото с одного из столичных магазинов опубликовал telegram-канал "Политика Страны"

Магазины “Spotmaster” в Киеве работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. По словам администратора магазина на Позняках, они знают о санкциях, но на них они не распространяются. “Мы же “Sportmaster Украина”, поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда”, — сообщила администратор журналистам издания", - отмечают авторы канала.

Отметим, что Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ о применении санкций против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Именно ей принадлежит 99% ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшей розничной сети торговли спорттоварами в Украине. Санкции предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере" сроком на три года.

Напомним, крупнейшая в России сеть магазинов по продаже спортивных товаров "Спортмастер" планирует открыть торговые точки в Китае.