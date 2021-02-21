Автовор закопался в снегу под деревом, чтобы скрыться от полицейских (фото)

Во Львове патрульные полицейские поймали на горячем вероятных воров, которые пытались вскрыть автомобиль Mazda 6.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в Фейсбук.

Отмечается, что происшествие произошло около 7 часов утра на проспекте Красной Калины.

В полицию поступил вызов, что пара неизвестных проводит непонятные действия с припаркованным автомобилем. Заметив приближающийся патрульный автомобиль, неизвестные бросились наутек.

Первого из них, 37-летнего мужчину, задержали почти сразу, а вот второй в попытке скрыться закопал себя в снегу под деревом в парке.

При осмотре у него нашли пакетик неизвестного порошкообразного вещества. Злоумышленники смогли снять с автомобиля значок и деталь, ориентировочной стоимостью в 40-50 тысяч гривен.

Предварительно установлено, что мужчины уже занимались подобными деяниями и причастны к другим похожим кражам.

Как сообщалось ранее, в Харькове парень устроил погром в круглосуточном супермаркете АТБ и был задержан сотрудниками полиции.