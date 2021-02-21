В Украину придет почти весенняя погода: синоптики озвучили прогноз на начало недели

В Украине ожидается незначительное потепление, существенных осадков не прогнозируют.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 22 февраля, по всей территории страны установиться "плюсовая температура". Местами воздух прогреться до +9°.

На севере и центральных областях температура воздуха ночью 0...-3°, днём +3...+6° тепла, в южном и западном регионе ночью 0...-5°, днём -6...-9° тепла.

Снег передают лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Здесь ожидается , ночью -1...+2°, а днём +2...+4°.

В Киеве в понедельник без осадков. Днем высота ртутного столба установится на уровне +3...+5°. Ночью похолодает до 0...-2°.

В вторник, 23 февраля, температура воздуха немного снизиться. На Западе все еще будет тепло +6...+10°, ночью -1...-5°. В центральных и южных областях днем -1+5, а ночью -1-4. На востоке ударят морозы от -8 …-10° днем, а ночью до -15°.

Напомним, как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, весна в этом году будет поздней, настоящее тепло придет лишь в мае