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Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье

К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В городе Городенка в Ивано-Франковской области наблюдается тяжелая ситуация с больными на COVID-19. 

Об этом поведала местному изданию Край главный врач Городенковской больницы Александра Косовец. 

"Пришлось в очередной раз перепрофилировать неврологические кровати под инфекционные. Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двое до года", - сказала она.

В больнице есть 120 инфекционных коек и 6 реанимационных. Все они были заняты, отчего пришлось разворачивать еще два. 

"Все 7 больных, находящихся в реанимационном отделении, тяжелые. Одна больная умерла. Таких тяжелых осложнений, наблюдаемых сейчас, не было на протяжении всего периода ковида", - добавила Косовец. 

При этом она указала, что лечение от болезни дорогостоящее, а лекарства пришлось собирать по всем аптекам. 

В связи с этим, врач предположила, что вирус сильно мутировал, а новая волна будет тяжелой.  

При этом у многих больных наблюдается температура на уровне 37,1 - 37,2, на которую сами они не обращают внимания и продолжают посещать общественные места. 

"Наша безответственность прежде всего перед собой, перед семьей, коллективом в котором работаем может обернуться трагедией", - подытожила Косовец. 

Согласно данным СНБО, в Ивано-Франковской области за все время пандемии зафиксировано 59 408 случаев инфицирования коронавирусом. Это не самая большая цифра среди регионов Украины, однако на сегодняшний день область занимает второе место по стране по числу активных случаев COVID-19.

По состоянию на 21 февраля, на Прикарпатье 11 092 человек болеет коронавирусом, больше только в городе Киев - там активных случаев более 40 тысяч.

Однако стоит учитывать, что следующими в "ТОП-е" идут соседние Закарпатская и Черновицкая области с около 6,5 тысяч активных случаев, что наглядно демонстрирует разрыв в числе болеющих COVID-19. 

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская область уходит в "красную зону" карантина, а сотрудники ГСЧС разворачивают мобильные госпитали. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Коронавирус, Ивано-Франковкая область, Covid-19, Городенка.
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